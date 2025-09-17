Достижения.рф

Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло под Владимиром

Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой во Владимирской области
Фото: iStock/maxim4e4ek

Во Владимирской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает НТВ.



В результате столкновения погибли два человека, ещё шесть получили ранения.

По предварительным данным, авария произошла после того, как легковой автомобиль вылетел на встречную полосу. Водитель и пассажир легковушки скончались мгновенно на месте происшествия.

Из пассажиров автобуса пострадали шесть человек, среди них двое детей. Все раненые получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняются.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0