Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло под Владимиром

17 сентября 2025, 18:11

Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой во Владимирской области

Фото: iStock/maxim4e4ek

Во Владимирской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает НТВ.