Штрафы за отсутствие детских автокресел вырастут вдвое
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел.
Согласно статистике, приведенной авторами законопроекта, за последние пять лет в России произошло 83 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погибли 2796 детей.
При этом ежегодный рост таких аварий продолжает увеличиваться: с 15 тысяч в 2022 году до 18 тысяч в 2024 году. 63% пострадавших детей были пассажирами транспортных средств, а основными причинами травм стало отсутствие специальных кресел, непристегнутые ремни безопасности и перевозка детей на переднем сиденье. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на материалы заседания Госдумы.
Новые штрафные санкции предусматривают внесение изменений в часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Для водителей-физических лиц штраф вырастет с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч рублей.
Эксперты подчеркивают, что правильное использование автокресел снижает смертность детей в ДТП на 71% среди младенцев и на 54% среди детей старшего возраста.
Читайте также: