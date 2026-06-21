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Смертельное ДТП с фурой в Саратове унесло жизни женщины и ребенка

В Саратове столкнулись фура и автомобиль Hyundai, женщина и ребенок погибли
Фото: istockphoto/JTeivans

В Гагаринском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и грузового тягача «КамАЗ». Жертвами аварии стали женщина-водитель и восьмилетняя девочка, находившаяся в салоне легковушки.



По информации областного управления региональной безопасности, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 15:44 по местному времени (14:44 мск). Трагедия разыгралась на 266-м километре федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград».

Как позднее уточнили в городской Госавтоинспекции, столкновение произошло в 14:37 мск. За рулем Hyundai Solaris находилась женщина, «КамАЗом» управлял мужчина. В результате удара водитель и юная пассажирка легкового автомобиля скончались на месте.

Спасатели областной службы спасения с помощью гидравлического оборудования проводят работы по деблокированию тел погибших из поврежденного авто. Обстоятельства и точные причины автокатастрофы устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Никита Кротов

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