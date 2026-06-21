Смертельное ДТП с фурой в Саратове унесло жизни женщины и ребенка

21 июня 2026, 17:57

В Саратове столкнулись фура и автомобиль Hyundai, женщина и ребенок погибли

Фото: istockphoto/JTeivans

В Гагаринском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и грузового тягача «КамАЗ». Жертвами аварии стали женщина-водитель и восьмилетняя девочка, находившаяся в салоне легковушки.