В Подмосковье женщина и малолетний ребёнок пострадали в массовом ДТП на трассе
В Подмосковье на трассе М-3 «Украина» в районе Наро-Фоминска произошла массовая авария. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», в результате ДТП пострадал ребёнок.
Водитель автомобиля Hyundai потерял управление и столкнулся с пятью легковыми автомобилями, которые следовали в попутном направлении. От удара несколько машин изменили траекторию и вылетели на обочину.
В дорожно-транспортном происшествии пострадали 34-летняя женщина и её дочь 2023 года рождения. В настоящее время ребёнок находится под наблюдением врачей, характер полученных травм уточняется.
На место происшествия уже прибыли сотрудники ГИБДД и оперативные службы. Полицейские опрашивают очевидцев и изучают записи с камер наружного наблюдения. Обстоятельства инцидента, включая возможную техническую неисправность или превышение скорости, устанавливает областная полиция.
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