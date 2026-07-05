В Подмосковье женщина и малолетний ребёнок пострадали в массовом ДТП на трассе

05 июля 2026, 19:31

В Подмосковье женщина и ребёнок пострадали в ДТП с участием шести автомобилей

Фото: Istock/Vukasin Ljustina

В Подмосковье на трассе М-3 «Украина» в районе Наро-Фоминска произошла массовая авария. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», в результате ДТП пострадал ребёнок.