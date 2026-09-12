Смертельное ДТП в Ленобласти: один человек погиб и трое пострадали

12 сентября 2026, 21:31

В ДТП с микроавтобусом в Ленобласти погиб один человек

Фото: istockphoto/z1b

В Кировском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. На трассе А-120 лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2106 и микроавтобус. Об этом сообщает ГКУ «Леноблпожспас».