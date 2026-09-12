Смертельное ДТП в Ленобласти: один человек погиб и трое пострадали
В Кировском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. На трассе А-120 лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2106 и микроавтобус. Об этом сообщает ГКУ «Леноблпожспас».
В результате аварии один человек погиб — им оказался пассажир легкового автомобиля. Ещё три человека пострадали: водитель ВАЗ-2106 и два пассажира микроавтобуса. Уточняется, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.
Ранее массовое ДТП случилось на внешней стороне 69-го километра МКАД. Водителей просили учесть ситуацию при планировании поездок.
Кроме того, появилась новая информация о смертельной аварии под Архангельском с автобусом и лесовозом. Подробности — в нашем материале.
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