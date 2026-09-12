Смертельное ДТП в Архангельской области: новые детали

12 сентября 2026, 11:22

Пострадавшая в ДТП под Архангельском рассказала новые подробности случившегося

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Пострадавшая в смертельном ДТП с рейсовым микроавтобусом и лесовозом в Архангельской области Татьяна рассказала, что после столкновения салон оказался полностью разрушенным, а многие пассажиры получили тяжелые травмы. Об этом пишет РЕН ТВ.





По словам женщины, она ехала в автобусе вместе с сестрой. Сама Татьяна получила травмы, ее родственница находится в тяжелом состоянии. Сейчас семья пытается выяснить, в какую больницу ее госпитализировали.





«Все так сильно разбито, люди все в крови», — рассказала пострадавшая.