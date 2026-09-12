Смертельное ДТП в Архангельской области: новые детали
Пострадавшая в ДТП под Архангельском рассказала новые подробности случившегося
Пострадавшая в смертельном ДТП с рейсовым микроавтобусом и лесовозом в Архангельской области Татьяна рассказала, что после столкновения салон оказался полностью разрушенным, а многие пассажиры получили тяжелые травмы. Об этом пишет РЕН ТВ.
По словам женщины, она ехала в автобусе вместе с сестрой. Сама Татьяна получила травмы, ее родственница находится в тяжелом состоянии. Сейчас семья пытается выяснить, в какую больницу ее госпитализировали.
«Все так сильно разбито, люди все в крови», — рассказала пострадавшая.Татьяна также отметила, что большинство пассажиров ехали по билетам, однако один мужчина сел позже и находился на ступеньках без сидячего места. По ее словам, во время аварии его могло выбросить из автобуса.
ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло вечером 11 сентября на трассе М-8 «Холмогоры». По предварительным данным МВД, водитель микроавтобуса выехал на обгон и столкнулся со встречным лесовозом. Погибли 13 человек, еще восемь получили тяжелые травмы.