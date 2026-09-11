Под Архангельском 12 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика
Под Архангельском столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Как сообщает РЕН ТВ, в ДТП есть жертвы.
Авария произошла вечером в Холмогорском районе. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек. Ещё восемь пострадали.
Сейчас медики везут пострадавших в больницы. По предварительным сведениям, автобус следовал по рейсовому маршруту. Грузовик, с которым столкнулся пассажирский транспорт, двигался во встречном направлении.
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Они выясняют обстоятельства и причины столкновения. Власти региона ещё не комментировали случившееся. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
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