Появилась новая информация о смертельном ДТП под Архангельском с автобусом и лесовозом
Рейсовый микроавтобус, попавший в ДТП под Архангельском, следовал по маршруту «Северодвинск – Березник». Об этом сообщили в региональном УМВД.
Авария произошла на границе Холмогорского и Приморского округов. По уточнённым данным ведомства, вчера вечером микроавтобус ГАЗель Next обгонял легковой Nissan и на встречной полосе столкнулся с лесовозом Renault с прицепом, гружёным лесом.
Предварительно, в результате инцидента погибли 13 человек, включая двух детей. Пресс-служба областного минздрава уточнила, что в больницы доставили восемь пострадавших, в том числе трех несовершеннолетних. Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.
В канале «Следком» на платформе MAX подчеркнули, что правоохранители возбудили два уголовных дела: по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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