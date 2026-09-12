Появилась новая информация о смертельном ДТП под Архангельском с автобусом и лесовозом

12 сентября 2026, 00:50

Попавший в ДТП под Архангельском рейсовый автобус ехал из Северодвинска в Березник

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа» @arhoblprok

Рейсовый микроавтобус, попавший в ДТП под Архангельском, следовал по маршруту «Северодвинск – Березник». Об этом сообщили в региональном УМВД.