Смертельное ДТП в Ижевске: подробности
В Ижевске на пересечении улиц Удмуртской и Кирова рейсовый автобус маршрута «Казань-Пермь» столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Данные приводит «Газета.ру».
По предварительной информации, одна из машин наехала на пешеходов. Очевидцы сняли последствия аварии — на месте собрались люди, работают экстренные службы.
Уточняется, что в результате происшествия четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью.
