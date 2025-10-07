Достижения.рф

Смертельное ДТП в Ижевске: подробности

В массовом ДТП в Ижевске погибли четыре человека
Фото: istockphoto/conejota

В Ижевске на пересечении улиц Удмуртской и Кирова рейсовый автобус маршрута «Казань-Пермь» столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Данные приводит «Газета.ру».



По предварительной информации, одна из машин наехала на пешеходов. Очевидцы сняли последствия аварии — на месте собрались люди, работают экстренные службы.

Уточняется, что в результате происшествия четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Подмосковье уличная камера зафиксировала, как мотоциклист на высокой скорости врезался в иномарку. На кадрах видно, что байкер столкнулся с машиной. После удара его отбросило и он упал на проезжую часть. Водитель мотоцикла скончался.

Никита Кротов

