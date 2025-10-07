Смертельное ДТП в Ижевске: подробности

07 октября 2025, 15:26

В массовом ДТП в Ижевске погибли четыре человека

Фото: istockphoto/conejota

В Ижевске на пересечении улиц Удмуртской и Кирова рейсовый автобус маршрута «Казань-Пермь» столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Данные приводит «Газета.ру».