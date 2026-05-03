Смертельное ДТП в Турции: автобус съехал в овраг
В результате ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Малатья четыре человека погибли, ещё 15 получили ранения. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Инцидент произошёл в районе Доганшехир на трассе Малатья — Адыяман. По предварительным данным, автобус съехал с дороги и опрокинулся в овраг.
На месте происшествия работают полиция, жандармерия, медики и спасательные службы. Обстоятельства аварии выясняются.
По предварительной информации, все пострадавшие являются гражданами Турции. Других данных нет.