Смертельное ДТП в Турции: автобус съехал в овраг

03 мая 2026, 20:48

В Турции автобус съехал в овраг при ДТП, 15 раненых и четверо погибших

В результате ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Малатья четыре человека погибли, ещё 15 получили ранения. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.





Инцидент произошёл в районе Доганшехир на трассе Малатья — Адыяман. По предварительным данным, автобус съехал с дороги и опрокинулся в овраг.



На месте происшествия работают полиция, жандармерия, медики и спасательные службы. Обстоятельства аварии выясняются.



По предварительной информации, все пострадавшие являются гражданами Турции. Других данных нет.



