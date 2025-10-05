На восточном склоне Эвереста около тысячи человек попали в ловушку из-за метели
На восточном склоне Эвереста в Тибете мощный снегопад заблокировал около тысячи туристов. Об этом сообщает издание «Саньсян душибао».
Сильная метель, обрушившаяся 4 октября, резко ухудшила видимость и завалила снегом ключевые маршруты. Туристы в базовом лагере вынуждены оставаться в палатках, так как движение по глубокому снегу невозможно. Дороги к парку перекрыли, доступ прекращён.
«По неполным статистическим данным, на всём маршруте в ловушке могли оказаться около тысячи людей. Некоторым удалось спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь», — сказано в сообщении.Спасатели, местные жители и гиды уже выдвинулись на место, но снег и проблемы со связью сильно затрудняют их работу. Сообщается, что очень много человек всё ещё остаются в лагерях, некоторые получили переохлаждение. Власти рекомендуют не посещать этот район.