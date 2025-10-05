В российской школе частично обвалился потолок во время урока
В школе №4 города Сальска Ростовской области во время уроков частично обвалился потолок в одном из кабинетов. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Инцидент произошёл 3 октября. Часть каркаса подвесного потолка типа «Армстронг» упала на пол. В момент происшествия в классе находились дети, но никто из них не пострадал. В тот же день рабочие выполнили ремонт и полностью восстановили потолок.
Причины обрушения остаются невыясненными. В администрации пояснили, что капитальный ремонт здания проводили в 2006 году. С тех пор специалисты постоянно наблюдали за выявленной трещиной.
Власти опровергли информацию о том, что капитальный ремонт школы запланирован на 2025 год. По установленному графику, комплексное обследование учебного заведения проведут в 2027 году.
