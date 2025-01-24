Смертная казнь грозит россиянину, выбросившему сына за борт катера в Таиланде

60-летний мужчина травмировал ногу, возвращаясь домой через поле, и не смог двигаться дальше, на помощь ему пришли спасатели. Инцидент произошёл в Одинцовском городском округе — в районе СНТ «Рамека-2», сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.