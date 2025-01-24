Смертная казнь грозит россиянину, выбросившему сына за борт катера в Таиланде

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Смертная казнь грозит россиянину, выбросившему сына за борт лодки в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что трагедия произошла в акватории Суринских островов. Экскурсионный катер катал 30 пассажиров, в числе которых были 45-летний гражданин России Артём Б. и его 13-летний сын Лукас. Однако в один момент что-то пошло не так, мужчина внезапно схватил подростка за ноги и выбросил за борт.
Капитан в эту же минуту остановился, но было уже поздно. Вместе с другими пассажирами он поднял парня на борт, но тому гребным винтом сильно повредило голову. Лукаса доставили в больницу, где он в скором времени скончался.
Знакомые мужчины рассказали, что он состоял в отношениях с местной женщиной, которая и родила ему сына, являющегося гражданином Таиланда.
Некоторые очевидцы трагедии утверждают, что Артём не хотел убивать сына, а собирался лишь пошутить над ним, чтобы тот сам доплыл оставшиеся 200 метров до берега.
Местная полиция оперативно задержала россиянина и предъявила ему обвинения в преднамеренном убийстве. Максимальное наказание по это статье – смертная казнь или пожизненное тюремное заключение.
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Капитан в эту же минуту остановился, но было уже поздно. Вместе с другими пассажирами он поднял парня на борт, но тому гребным винтом сильно повредило голову. Лукаса доставили в больницу, где он в скором времени скончался.
Знакомые мужчины рассказали, что он состоял в отношениях с местной женщиной, которая и родила ему сына, являющегося гражданином Таиланда.
Некоторые очевидцы трагедии утверждают, что Артём не хотел убивать сына, а собирался лишь пошутить над ним, чтобы тот сам доплыл оставшиеся 200 метров до берега.
Местная полиция оперативно задержала россиянина и предъявила ему обвинения в преднамеренном убийстве. Максимальное наказание по это статье – смертная казнь или пожизненное тюремное заключение.
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Анастасия Чинкова