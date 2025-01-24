В Тайланде россиянин выбросил сына за борт катера, ребенок погиб

Фото: iStock/sornwut tubtawee
В Таиланде россиянин выкинул за борт своего 13-летнего сына во время прогулки на катере, ребенок погиб. Об этом пишет Thairath,
По данным издания, все произошло рядом с Суринскими островами. 45-летний россиянин с сыном в компании еще 33 человек отправился на прогулку на катере. В какой-то момент отец схватил ребенка и выбросил за борт. Мальчик ударился о винт катера, получив серьезные травмы.
Ребенка отвезли в больницу, но там он умер. Спасти его не смогли. У пострадавшего не было гражданства РФ, он был подданным Таиланда.
При этом отца сразу задержали. Его должны доставить в суд для решения вопроса об аресте. В случае доказательства вины, мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Причина убийства не уточняется.
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Ребенка отвезли в больницу, но там он умер. Спасти его не смогли. У пострадавшего не было гражданства РФ, он был подданным Таиланда.
При этом отца сразу задержали. Его должны доставить в суд для решения вопроса об аресте. В случае доказательства вины, мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Причина убийства не уточняется.
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Элина Позднякова