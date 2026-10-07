СМИ написали об убийстве врача-терапевта королевской семьи
Врача-терапевта королевской семьи Великобритании Ханну Терри нашли мертвой в собственном доме рядом с королевским поместьем Сандрингем в графстве Норфолк. Об этом сообщает газета The Sun.
По данным издания, 45-летняя Терри, мать троих детей, погибла 4 октября во время детской вечеринки с ночевкой, проходившей в ее доме. В убийстве женщины обвиняют ее 45-летнего мужа Марка Кейна.
Друзья Терри рассказали журналистам, что в последние дни перед трагедией она выглядела необычно уставшей и рассеянной. По их словам, такое поведение было для нее несвойственно.
Как отмечает СМИ, Терри была семейным врачом королевской семьи. О ее смерти, по данным источников издания, проинформировали короля Карла III и королеву Камиллу.
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