СМИ написали об убийстве врача-терапевта королевской семьи

07 октября 2026, 16:18

The Sun: в Британии убили врача-терапевта королевской семьи Ханну Терри

Фото: istockphoto/Lawrey

Врача-терапевта королевской семьи Великобритании Ханну Терри нашли мертвой в собственном доме рядом с королевским поместьем Сандрингем в графстве Норфолк. Об этом сообщает газета The Sun.