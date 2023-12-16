СМИ: около побережья курортного города в Египте сбили летающий объект

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Средства противовоздушной обороны Египта сбили летающий объект около побережья курортного города Дахаб на юге Синайского полуострова. Об этом сообщает Al Qahera News.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники в ночь на 16 декабря атаковали сразу Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Пострадавшие и жертвы отсутствуют. Также удар был нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция.
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