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Старовойт: Беспилотники ВСУ атаковали сразу два района Курской области

16 декабря 2023, 04:54
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Украинские беспилотники в ночь на 16 декабря атаковали сразу Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт. К счастью, отметил губернатор, пострадавшие и жертвы отсутствуют.
В селе Крупец Дмитриевского района было зафиксировано сразу три прилета. В результате, по предварительной информации, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесли в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция.

Кроме того, в Железногорском районе беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского ГОКа. Аварийные бригады уже выехали на место для устранения последствий.


Ранее артиллеристы ВСУ обстреляли два приграничных населённых пункта в Глушковском районе Курской области. Под удар попали посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи. Старовойт уточнил, что среди населения в результате атаки никто не пострадал. Повреждены линии электропередачи, поэтому оба населённых пункта временно остались без света. Аварийные бригады уже выехали на место и приступят к ремонтно-восстановительным работам, как только это станет безопасным.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая или атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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Минобороны: За два часа над Крымом сбили 26 украинских беспилотников
15 декабря 2023, 23:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Министерство обороны России сообщает, что с 20.30 до 22.30 мск 15 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом.
Ранее сообщалось о восьми сбитых БПЛА самолётного типа в небе над Курской областью. Первая волна из четырёх БПЛА была уничтожена около 17:30, а вторую сбили в 18:40.

А в ночь на четверг российские военные уничтожили девять украинских беспилотников, перехваченных над территориями Калужской и Московской областей.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Контратака ВСУ у Марьинки закончилась для них катастрофой
15 декабря 2023, 23:06

Фото: iStock/SergeyVButorin

Контратака ВСУ на российские позиции в районе Марьинки закончилась для них катастрофой. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«ВСУ предприняли самоубийственную попытку контратаки на Марьинском направлении. Попытка выдвижения пехоты и бронетехники противника была вовремя обнаружена БпЛА 5-й бригады и враг разгромлен и понёс тяжелые потери в живой силе и технике», - говорится в сообщении военкоров.

Также уточняется, что пехота ВСУ предпринимает попытки закрепиться в подвалах и разрушенных зданиях в районе Марьинки. Однако они уничтожаются с помощью российских FPV-дронов 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные полностью освободили Марьинку в ДНР от ВСУ, отодвинув линию обороны украинской армии за пределы города.

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Бойцы ВСУ все чаще сдаются в плен российской армии
Путин рассказал о росте числа желающих сдаться в плен бойцов ВСУ
15 декабря 2023, 22:02

Фото: сайт Кремля

Всё больше украинских военных сдаются в плен российской армии в последнее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций в пятницу в Кремле.
«По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», - сообщил Путин.

Ранее украинский военнопленный Иван Матвиенко рассказал, что подразделение ВСУ, брошенное на штурм в районе села Работино в Запорожье в ходе контрнаступления, за сутки потеряло 43 из 48 бойцов. По его словам, некоторые из них всего некоторые получили ранения, все остальные погибли. Пленный добавил, что их подготавливали к штурму всего месяц, после чего кинули в бой без разведки.

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#работа
#всу
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В море над Севастополем сбит украинский беспилотник
Развожаев: в Севастополе над морем сбит украинский беспилотник
15 декабря 2023, 21:15

Фото: iStock/sommersby

В море над Севастополем отработала российская система противовоздушной обороны, предварительно, сбит один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что предварительно, никаких разрушений от атаки БПЛА ВСУ на земле нет. Обстановка продолжает контролироваться. Губернатор призвал местных жителей доверять только официальным источниками информации.

Ранее в Минобороны России заявили о том, что в небе над Курской областью сбито шесть украинских беспилотников. Два БПЛА были сбили в 17:30, еще четыре ликвидированы в 18.40.

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#губернатор
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#всу
#пво
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Еще четыре дрона ВСУ были сбиты над Курской областью
Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще четырех дронов ВСУ в Курской области
15 декабря 2023, 20:24

Фото: iStock/rancho_runner

В небе над Курской областью средствами ПВО уничтожены еще четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня около 18.40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, российская система противовоздушной обороны сбила еще четыре украинских беспилотника.

Ранее в Минобороны также сообщали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника гад Курской областью. Отмечается, что в пятницу около 17:30 мск российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку дронами по объектам на территории России.

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#бпла
#военные
#всу
#минобороны
#пво
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ПВО уничтожила два беспилотника над Курской областью
Минобороны: ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Курской областью
15 декабря 2023, 19:22

Фото: iStock/aapsky

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника гад Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в пятницу около 17:30 мск российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку дронами по объектам на территории России. 

Два беспилотника были уничтожены российскими ПВО. 

Ранее российское военное ведомство заявляло, что за прошедшую неделю 82 украинских бойца приняли решение сдаться в плен ВС РФ. 

Также в пятницу стало известно, что российские лётчики сбросили фугасные бомбы на командные пункты ВСУ. Помимо них удалось ликвидировать украинские транспортные машины и тяжелую бронетехнику. 

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#украина
#всу
#пво
#россия
#курская область
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Песков оценил слова Трампа о решении украинского конфликта за один день
Песков: конфликт на Украине – сложная проблема для решения за один день
15 декабря 2023, 18:58

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Предложение экс-президента США Дональда Трампа разрешить украинский конфликт за один день является слишком простым для такой серьёзной проблемы.
Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью NBC.

Дмитрий Песков также обвинил Запад в неоправданном затягивании конфликта. Представитель президента РФ не прокомментировал, можно ли достичь мирного договора с президентом США Джо Байденом.

Ранее президент РФ Владимир Путин готов сотрудничать с таким президентом США, который осознает значимость диалогов и будет более конструктивен по отношению к России. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News.
 
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#дмитрий песков
#сша
#россия
#новости
#политика
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ВСУ могут потерпеть поражение уже к лету без поддержки США, пишут СМИ
CNN: Украина без помощи США и НАТО продержится несколько месяцев
15 декабря 2023, 16:34

Фото: iStock/JARAMA

Украина без помощи США и НАТО продержится несколько месяцев, а может и вовсе потерпеть поражение или отступить с занимаемых позиций уже к лету. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного американского военного.
По его словам, западная разведка анализирует, сколько сможет продержаться Украина без помощи США и НАТО.

«Высокопоставленный американский чиновник считает, что месяцы, а при худшем сценарии возможно значительное отступление или даже поражение к лету», - передает телеканал.

Добавляется, что Запад уверен в поражении Киева в отсутствии помощи от США и ЕС. Кроме того, есть опасения, что в случае отказа США дальше поддерживать Украину, европейские страны последуют их примеру.

«С нами нет гарантии успеха, но без нас они определенно проиграют», - пояснил телеканалу высокопоставленный американский военный чиновник.

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Стало известно, сколько украинцев готовы пойти на территориальные уступки
КМИС: примерно 19 % опрошенных украинцев готовы на территориальные уступки
15 декабря 2023, 16:10

Фото: istockphoto/Olha Romaniuk

Телефонный опрос Киевского международного института социологии (КМИС) продемонстрировал рост числа украинцев, готовых пойти на территориальные уступки в обмен на остановку боевых действий и старт мирных переговоров.
Bloomberg сообщает, что опрос проводили с 29 ноября по 9 декабря. В нём участвовали более тысячи респондентов со всей Украины. 19% из них проголосовали за такой шаг. 

В октябре за такой вариант событий голосовали 14%, а в мае — 10. За последние 7 месяцев доля украинцев, которые готовы к возможным уступкам территорий, увеличилась почти в два раза. 

Ранее сообщалось, что за неделю 82 бойца ВСУ решили сдаться в плен российским военным. За минувшие сутки оружие сложили 25 украинцев. На каких именно участках фронта противник сдавался в плен, не сообщается.

За неделю российским военным удалось перехватить тактическую ракету «Точка-У», две зенитные управляемые ракеты С-200 и 17 реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.

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