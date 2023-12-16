Старовойт: Беспилотники ВСУ атаковали сразу два района Курской области

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Украинские беспилотники в ночь на 16 декабря атаковали сразу Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт. К счастью, отметил губернатор, пострадавшие и жертвы отсутствуют.
В селе Крупец Дмитриевского района было зафиксировано сразу три прилета. В результате, по предварительной информации, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесли в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция.
Кроме того, в Железногорском районе беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского ГОКа. Аварийные бригады уже выехали на место для устранения последствий.
Ранее артиллеристы ВСУ обстреляли два приграничных населённых пункта в Глушковском районе Курской области. Под удар попали посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи. Старовойт уточнил, что среди населения в результате атаки никто не пострадал. Повреждены линии электропередачи, поэтому оба населённых пункта временно остались без света. Аварийные бригады уже выехали на место и приступят к ремонтно-восстановительным работам, как только это станет безопасным.
Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая или атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории России.
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Кроме того, в Железногорском районе беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского ГОКа. Аварийные бригады уже выехали на место для устранения последствий.
Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая или атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории России.
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Артем Путинцев