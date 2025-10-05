«Снимала шапку — оставались волосы»: Боня шокировала последствиями Эвереста
Виктория Боня рассказала о выпадении волос после восхождения на Эверест
Телеведущая Виктория Боня в личном блоге рассказала о последствиях своего восхождения на Эверест. Экспедиция, которую она совершила этой весной, стала для неё серьёзным испытанием из-за экстремальных условий.
Боня сообщила, что покорение вершины повлияло на её здоровье и внешность. Она показала сильное выпадение волос.
«Умывалась вот так вот и обнаружила, что у меня вот эти штучки, смотрите, это после Эвереста столько волос выпало, а теперь такой подшёрсток», — пояснила телеведущая.Виктория отметила, что такие изменения для альпинистов не редкость, поскольку организм в горах испытывает сильный стресс.
«Я с шапкой снимала волосы в этот раз на Эвересте, просто вот так вот шапку снимаешь, а там волосы. Да, очень серьёзно там, конечно, страдает организм и тело. Но ничего, восстанавливаемся!», — добавила Боня.Телеведущая назвала восхождение на Эверест одним из главных достижений в своей жизни и символом внутренней силы.