«Снимала шапку — оставались волосы»: Боня шокировала последствиями Эвереста

05 октября 2025, 10:50

Виктория Боня рассказала о выпадении волос после восхождения на Эверест

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Телеведущая Виктория Боня в личном блоге рассказала о последствиях своего восхождения на Эверест. Экспедиция, которую она совершила этой весной, стала для неё серьёзным испытанием из-за экстремальных условий.





Боня сообщила, что покорение вершины повлияло на её здоровье и внешность. Она показала сильное выпадение волос.

«Умывалась вот так вот и обнаружила, что у меня вот эти штучки, смотрите, это после Эвереста столько волос выпало, а теперь такой подшёрсток», — пояснила телеведущая.

«Я с шапкой снимала волосы в этот раз на Эвересте, просто вот так вот шапку снимаешь, а там волосы. Да, очень серьёзно там, конечно, страдает организм и тело. Но ничего, восстанавливаемся!», — добавила Боня.