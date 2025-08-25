СМИ раскрыли подробности первого в России массового расстрела 23-летней давности
23 года назад в современной истории России произошёл первый случай массового расстрела, устроенный сотрудником милиции.
Как пишет Lenta.ru, в 2002 году в посёлке Ярославский Приморского края капитан Серге́й Семидо́цкий открыл огонь по посетителям кафе, принадлежавшего его бывшей жене. Пять человек погибли, ещё 12 получили тяжёлые ранения. Сам стрелок попытался покончить с собой и скончался в больнице.
По версии следствия, конфликт начался с замечания Семидоцкого к одному из посетителей из‑за неправильной парковки; мужчина грубо отреагировал, и капитан вернулся к месту ссоры с карабином, заряженным армейскими патронами, оборот которых в то время был запрещён. Позднее выяснилось, что разрешение на охотничье ружьё «Вепрь» у него было просрочено. Коллеги характеризовали Семидоцкого положительно, но одновременно отмечали его злоупотребление алкоголем и факты домашнего насилия против экс‑супруги, на которые в ведомстве, по жалобам женщины, должной реакции не последовало.
В материале также напоминается о другом резонансном преступлении: экс‑майор милиции Денис Евсюков, осуждённый пожизненно за массовую стрельбу в московском супермаркете в ночь на 27 апреля 2009 года, до сих пор не выплатил компенсации потерпевшим. В той трагедии погибли двое, свыше двадцати человек были признаны пострадавшими.
