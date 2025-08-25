Достижения.рф

Украинские фермеры выращивали сельхозкультуры в зоне Чернобыльской АЭС и продавали собранный урожай

Фото: iStock/Professor25

Офис генпрокурора Украины сообщил о раскрытии масштабной схемы незаконного использования радиоактивно загрязнённых земель в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС для выращивания и продажи сельскохозяйственной продукции. Обвинения предъявлены нескольким чиновникам и предпринимателям, причастным к организации противоправной деятельности.



По данным следствия, в 2021 году сельский голова одного из населённых пунктов Житомирской области совместно с землеустроителем сельсовета и руководителями четырёх частных предприятий незаконно передали в пользование 1790 гектаров земли, расположенных в зоне безусловного отселения. Эти участки находятся под исключительным контролем правительства и не подлежат коммерческому использованию.

На заражённых территориях фермеры выращивали сельхозкультуры и сбывали урожай, в том числе на хлебокомбинаты. Ущерб государству оценивается более чем в 4,9 миллиона гривен (около 118 тысяч долларов), пишет РИА Новости.

Расследование продолжается.

Анастасия Чинкова

