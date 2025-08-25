Выросло число погибших при ЧП на заводе в Рязанской области
Число погибших в результате чрезвычайного происшествия на предприятии «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 28 человек. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своём Telegram-канале.
Глава области отметил, что на территории предприятия и в прилегающем посёлке Лесной продолжаются работы по ликвидации последствий. На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание тел и проведение судебно-медицинских экспертиз.
Инцидент на заводе произошёл 15 августа. Точные причины произошедшего пока не названы, расследование продолжается.
По последним данным, в больницах Рязани и Москвы находятся 37 пострадавших, ещё 120 человек проходят амбулаторное лечение. Власти региона оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших.
Читайте также: