Выросло число погибших при ЧП на заводе в Рязанской области

25 августа 2025, 21:45

Число погибших при ЧП на заводе в Рязанской области достигло 28 человек

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших в результате чрезвычайного происшествия на предприятии «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 28 человек. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своём Telegram-канале.