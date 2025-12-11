Пять человек погибли при пожаре в Якутии

11 декабря 2025, 04:57

Фото: Telegram / @mchsYakutia

В селе Октемцы Хангаласского района (Якутия) произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли пять человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.