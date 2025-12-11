Пять человек погибли при пожаре в Якутии
В селе Октемцы Хангаласского района (Якутия) произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли пять человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Огонь повредил жилой дом и гараж. Площадь возгорания составила 127 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 15 человек Республиканской пожарной охраны и три единицы спецтехники
По данным МЧС, сейчас ведётся расследование. Делом занят дознаватель, которому поручено установить причину возгорания, виновное лицо и размер ущерба.
