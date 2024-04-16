СМИ сообщили о пожаре на производящем снаряды для Украины заводе в США

Фото: istock / Distortion Media
На Армейском заводе боеприпасов в американском штате Пенсильвания в городе Скрантон произошел пожар. Об этом информирует Atlas News, ссылаясь на очевидцев.
Пользователи публикуют в соцсетях фотографии и видео, на которых видно, как с территории завода поднимается столб густого черного дыма.
На месте работают экстренные службы. Информагентство сообщает, что характер инцидента пока не установлен.
Предприятие занимается производством артиллерийских и других боеприпасов для армии США, его оператором является компания Dynamics-Ordnance and Tactical Systems.
Стоит отметить, что завод в Скрантоне является одним из крупнейших производителей 155-мм снарядов в Америке, такие боеприпасы страны Запада активно поставляют Украине.
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На месте работают экстренные службы. Информагентство сообщает, что характер инцидента пока не установлен.
Предприятие занимается производством артиллерийских и других боеприпасов для армии США, его оператором является компания Dynamics-Ordnance and Tactical Systems.
Стоит отметить, что завод в Скрантоне является одним из крупнейших производителей 155-мм снарядов в Америке, такие боеприпасы страны Запада активно поставляют Украине.
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Алина Юрчак