СМИ сообщили о взятии в заложники россиян в Нигере

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Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM), связанная с «Аль-Каидой»*, объявила о захвате двух россиян в заложники в Нигере, сообщило агентство France-Presse (AFP), передает Al Arabiya.
На видео, опубликованном GSIM, двое предполагаемых россиян заявляют, что похищены в Мбанге, на юго-западе страны. Один из них рассказал, что родился в России и живет на Украине. Другой заявил, что приехал в Нигер месяц назад, чтобы работать на российскую компанию.
Оба также говорили по-английски. Дата, когда было снято видео, неизвестна. Также не уточняется, когда они были похищены.
На прошлой неделе стало известно, что бойцы частной военной компании ЧВК «Вагнер» подверглись нападению в Мали.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
Оба также говорили по-английски. Дата, когда было снято видео, неизвестна. Также не уточняется, когда они были похищены.
На прошлой неделе стало известно, что бойцы частной военной компании ЧВК «Вагнер» подверглись нападению в Мали.
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Названо число погибших бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали
Стало известно, как в Мали отомстили за атаку на колонну ЧВК «Вагнер»
Пленный боец «Вагнера» в Мали оказал сопротивление туарегам и был расстрелян
* запрещенная в РФ террористическая организация
Александр Климов