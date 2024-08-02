СМИ сообщили о взятии в заложники россиян в Нигере

Клиентку попросили выйти из кафе в Затоке под Одессой за ее требование обслуживания на украинской мове. Об этом сообщили обозреватели издания «Страна». Известно, что после инцидента зачинщица скандала обратилась к полицейским. Конфликт попал на видеозапись. Один мужчина крикнул что «из-за таких, как она, Украина всю жизнь будет воевать».