Александр Дугин провел параллели между убийством Кирка и Дарьи Дугиной
Дугин сравнил реакцию США на убийство Кирка с гибелью Дугиной
Российский философ и политолог Александр Дугин раскритиковал реакцию части американского общества на убийство консервативного активиста Чарли Кирка, назвав её удручающей и проведя параллели с радостью украинцев после гибели его дочери Дарьи Дугиной в 2022 году.
«Тут дело в другом — дело в целом поколении. Это результат систематического воздействия воук-культуры отмены, прогрессизма», — рассказл Дугин в интервью RT.Философ подчеркнул, что Кирк, как и Дарья Дугина, никогда не призывал к насилию против оппонентов, но стал жертвой собственных убеждений.
Он также отметил, что убийство отражает глубинный раскол в американском обществе. Политическая поляризация достигла точки, когда насилие становится инструментом устранения идеологических противников.
«Они убили его за мнение. Это противоречит любым принципам либерализма», — заявил политолог.