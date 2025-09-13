Александр Дугин провел параллели между убийством Кирка и Дарьи Дугиной

13 сентября 2025, 23:24

Дугин сравнил реакцию США на убийство Кирка с гибелью Дугиной

Александр Дугин (Фото: Telegram @t.me/Dugin_Aleksandr)

Российский философ и политолог Александр Дугин раскритиковал реакцию части американского общества на убийство консервативного активиста Чарли Кирка, назвав её удручающей и проведя параллели с радостью украинцев после гибели его дочери Дарьи Дугиной в 2022 году.







«Тут дело в другом — дело в целом поколении. Это результат систематического воздействия воук-культуры отмены, прогрессизма», — рассказл Дугин в интервью RT.



«Они убили его за мнение. Это противоречит любым принципам либерализма», — заявил политолог.