Алаудинов заявил о финишной прямой в СВО на Украине

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После уничтожения украинских диверсантов спецоперация на Украине выйдет на финишную прямую. Так считает командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Свое мнение офицер изложил в Telegram-канале.
«В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО. И дальше нас уже вряд ли кто остановит», — сказал генерал-майор.
Боевики ВСУ захотели прорвать оборону на границе около Курской области с утра, 6 августа. В Минобороны докладывали, что в указанный район выдвинулись резервные силы ВС РФ. Ранее Апты Алаудинов заявлял, что ситуацию там нельзя назвать критической.
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Никита Кротов