Началась эвакуация жителей Беловского района Курской области

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Региональный оперативный штаб Курской области принял решение об эвакуации жителей Беловского района. Об этом в своём Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов.
Отмечается, что он поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительные автобусы для эвакуации граждан.
В настоящее время главой администрации района и главами сельских населённых пунктов по поручению Смирнова проводится информирование людей о возможности покинуть опасный район.
Врио Курской области подчеркнул, что эвакуировать граждан помогут дружинники курского центра «Патриот».
Для эвакуированных уже подготовлены пункты временного размещения, в которых им окажут всю необходимую помощь.
В заключение Смирнов призвал жителей доверять только официальным источникам информации.
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В настоящее время главой администрации района и главами сельских населённых пунктов по поручению Смирнова проводится информирование людей о возможности покинуть опасный район.
Врио Курской области подчеркнул, что эвакуировать граждан помогут дружинники курского центра «Патриот».
Для эвакуированных уже подготовлены пункты временного размещения, в которых им окажут всю необходимую помощь.
В заключение Смирнов призвал жителей доверять только официальным источникам информации.
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Анастасия Чинкова