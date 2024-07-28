В российском регионе после удара дронов загорелась нефтебаза

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В ночь на воскресенье, 28 июля, беспилотник атаковал нефтебазу в Курской области. Об инциденте сообщается в Telegram-канале Baza.
В результате происшествия загорелись три резервуара. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные бригады. Информация о пострадавших пока отсутствует
По данным того же издания, еще один беспилотник влетел в дом.
22 июля украинские беспилотники дважды пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. О первой серии взрывов в городе сообщили вечером. Позже стало известно, что произошла новая серия и нефтебаза снова подверглась атаке.
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По данным того же издания, еще один беспилотник влетел в дом.
22 июля украинские беспилотники дважды пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. О первой серии взрывов в городе сообщили вечером. Позже стало известно, что произошла новая серия и нефтебаза снова подверглась атаке.
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Александр Климов