Смоленские власти помогут пострадавшим при предотвращении теракта полицейским

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Правительство Смоленской области окажет содействие для скорейшего выздоровления полицейских, пострадавших в ходе предотвращения теракта в здании регионального управления МВД России. Об этом губернатор области Василий Анохин написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в среду была предотвращена попытка совершения теракта в центре Смоленска. Сотрудники дежурной смены полиции смогли оперативно задержать злоумышленника с самодельным взрывным устройством, спрятанном в папке с документами. В ходе задержания оно сдетонировало, контузив двух правоохранителей и ранив самого террориста.
Правительство региона окажет максимальное содействие для полного выздоровления пострадавших силовиков, подчеркнул Анохин.
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Анастасия Чинкова