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Смоленские власти помогут пострадавшим при предотвращении теракта полицейским

Губернатор Анохин: пострадавшим при предотвращении теракта полицейским помогут
09 октября 2024, 19:52
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Правительство Смоленской области окажет содействие для скорейшего выздоровления полицейских, пострадавших в ходе предотвращения теракта в здании регионального управления МВД России. Об этом губернатор области Василий Анохин написал в своём Telegram-канале.


Он отметил, что в среду была предотвращена попытка совершения теракта в центре Смоленска. Сотрудники дежурной смены полиции смогли оперативно задержать злоумышленника с самодельным взрывным устройством, спрятанном в папке с документами. В ходе задержания оно сдетонировало, контузив двух правоохранителей и ранив самого террориста.

Правительство региона окажет максимальное содействие для полного выздоровления пострадавших силовиков, подчеркнул Анохин.

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Смерть в машине с 18 кошками в Подмосковье: жуткие подробности из жизни странной семьи
09 октября 2024, 19:19

Фото: iStock/Annadokaz

29 сентября к гипермаркету в Пушкино вызвали бригаду скорой помощи для 22-летней Екатерины, страдающей сахарным диабетом. Мать девочки попросила приехать врачей к автомобилю на парковке у магазина. Спасти девушку не удалось. Она скончалась в день рождения матери. Позже в этой истории начали всплывать все новые странности. Оказалось, что машина на парковке служила женщинам домом, а жили они там в компании 18 кошек. Подробности в материале «Радио 1».

Спасение кошек


Через пять дней после смерти девушки в минивене «Крайслер», одиноко стоящем на парковке у магазина на Ярославском шоссе, зооволонтеры увидели в окне кошек. Много. Всего насчитали 18 особей: два крупных мейн-куна и 16 беспородных, среди которых были и котята.

Окна в машине были слегка приоткрыты, а в Москве шел дождь. Запертые животные жадно слизывали капли, попадающие внутрь. Они также пытались выбраться, но щель была слишком узкой. Москвичка Анна Тараканова твердо решила спасти всех. Тогда для спасения несчастных собрали целый отряд, однако на месте выяснилось, что машина не заперта. Сиденья и пол автомобиля были усыпаны кошачьими экскрементами.

Охранники рассказали Анне, что в машине жила женщина и ребенок, страдающий сахарным диабетом. Девочка недавно умерла, 4 октября ее похоронили, а женщину забрали в больницу на диагностику.

Всех кошек забрали и после взятия анализов направили на передержку. Все животные оказались относительно здоровыми и уже ждут новых хозяев.

Канистры с человеческими испражнениями


Кроме кошачьих экскрементов в машине также обнаружили и человеческие. Багажник авто также был забит канистрами с человеческими испражнениями. При этом сотрудники гипермаркета рассказывают, что женщины жили в этой машине.

«Да, жили они в ней. Мыться в туалеты ходили, покупали самую дешевую еду и кошачий корм. Пахло неприятно от них. Периодически они исчезали на пару месяцев, потом снова появлялись», — передает «Комсомольская правда» слова сотрудников магазина.

Ранее этот автомобиль на белорусских номерах был замечен в подмосковном Пушкине и у метро «Алексеевская». Однако последний год он был припаркован у гипермаркета на Ярославском шоссе и был не на ходу. Появились даже люди, которые смогли опознать машину и ее жильцов. Ими оказались те, кто ранее так или иначе помогал женщинам. Оказалось, что семья приехала из Саратовской области.

И чтец, и жнец, и на дуде игрец


Мама Станислава все же пыталась заработать деньги. Она вела соцсети, где предстает крайне активным человеком. Она говорит о себе так: кандидат филологических наук, репетитор по русскому языку, театральный режиссер и визажист. При этом в интернете есть даже положительные отзывы о ее работе репетитором. Однако лично женщину никто не видел, а занятия она проводила онлайн прямо из своей машины.

По данным KP.RU, на женщине висит суммарный долг более миллиона рублей: кредиты и налоги. На кредитные деньги женщина купила автомобиль и жила вместе с дочерью.

Жизнь на Арбате и дом в Подмосковье


Нашлись и знакомые семьи, которые рассказали, что по словам женщин, они жили на Арбате. Станислава подрабатывала визажистом, а вместе с ней всегда рядом была ее дочь.

Потом они якобы купили дом в Подмосковье, но их обманули. При этом помощи они не просили.

Полиция выясняет обстоятельства


На сегодняшний день известно, что данным инцидентом заинтересовалась полиция. Силовики организовали выемку документов из зловонного багажника автомобиля. При этом достоверно пока не известно, где сейчас находится мать. Проводится соответствующая проверка.

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#машины
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Писательница из Канады съела прах покойного мужа, узнав о его изменах
09 октября 2024, 18:37

Фото: istockphoto/Anze Furlan / psgtproductions

Канадская писательница Джессика Уэйт отомстила мужу за многочисленные измены уже после его смерти. Она съела прах неверного супруга.
Разоблачила изменника вдова сразу же после его кончины, сообщает газета The New York Post. Все его похождения вскрылись благодаря планшету покойного. Там Джессика обнаружила обширную переписку мужа вполне конкретного содержания. Выяснилось, что супруг постоянно обманывал её, говоря, что задерживается на работе, а сам посещал любовниц, которых у него было несколько.

К посмертной мести писательница как человек творческий подошла изобретательно. Сначала она смешала прах усопшего супруга с собачьими фекалиями, но потом вспомнила всё хорошее, что было у них за время семейной жизни, и ей стало стыдно. Тогда оставшийся прах она просто съела. Не всех жена поедом ест при жизни, некоторым и после смерти достаётся.

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Двое полицейских получили контузию при задержании террориста в Смоленске
В Смоленске двое полицейских контужены при задержании пытавшегося взорвать УМВД
09 октября 2024, 17:53

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Смоленске во время задержания мужчины, пытавшегося пронести взрывное устройство в здание управления МВД РФ по региону, двое полицейских получили контузию. Об этом УФСБ РФ по Смоленской области сообщило в беседе с ТАСС.
Отмечается, что при задержании и сам злоумышленник получил ранения. Все трое пострадавших госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Смоленске задержали 30-летнего электрика из Тверской области, который пытался пронести в папке для документов самодельное взрывное устройство. В момент задержания оно сдетонировало, ранив правоохранителей и самого злоумышленника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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#фсб
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#госпитализация
#задержание
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Раскрыта личность мужчины, который пытался устроить теракт в Смоленске
SHOT: в Смоленске задержали жителя Тверской области, пытавшегося устроить теракт
09 октября 2024, 16:45

Фото: iStock/BrianAJackson

В Смоленске задержали мужчину, который пытался устроить теракт в здании местного управления МВД России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что им оказался 30-летний электрик Дмитрий Д. из Тверской области. Его задержали сотрудники ФСБ около здания ведомства. Мужчина пытался пронести самодельное взрывное устройство (СВУ) в папке для документов. В ходе задержания оно сдетонировало, ранив самого Дмитрия и контузив двух полицейских.

В настоящее время улица Дзержинского в центре Смоленска, где произошёл инцидент, перекрыта. Там же смоленскими спецслужбами был подорван автомобиль задержанного, на который, предварительно, также было установлено СВУ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о попытке совершения теракта.

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#задержание
#автомобиль
#уголовное инцидент
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В подмосковном Ногинске на центральном рынке возник крупный пожар
09 октября 2024, 16:40

Фото: istockphoto/Distortion Media

На центральном рынке в микрорайоне Заречье города Ногинска в Московской области возник крупный пожар. Над городом поднимаются клубы чёрного дыма, которые видны даже на окраинах.
Пожар начался около 15:30, сообщает сетевое издание regions.ru. Загорелось здание площадью 150 на 40 метров. Площадь возгорания уточняется. Местные жители сообщают, что в окрестных домах, несмотря на закрытые окна, в квартирах стоит едкий запах горелого пластика. Официальных сообщений о причинах возникновения пожара пока не поступало.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. На месте работают сотрудники пожарно-спасательного подразделения и специальная техника. Ногинская прокуратура взяла под контроль установления обстоятельств пожара на центральном рынке города. Точная причина возгорания будет установлена по итогам пожарно-технической экспертизы.

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#техника
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#сотрудники
#подмосковье
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В Смоленске предотвратили попытку теракта в здании УМВД РФ
09 октября 2024, 16:19

Фото: iStock/irene_rebrova

В Смоленске предотвратили попытку теракта в здании регионального управления МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Смоленской области.
Отмечается, что сотрудники силового ведомства задержали мужчину, который пытался пронести в здание МВД самодельное взрывное устройство (СВУ). Он прятал его в папке с документами.

В ходе задержания устройство сдетонировало. В результате сам мужчина был ранен, также контужены два полицейских.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Сразу же после произошедшего силовики осмотрели автомобиль, на котором приехал задержанный. Он был накрыт тентом. Внутри специалисты обнаружили что-то подозрительное, поэтому приняли решение подорвать его на месте.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#фсб
#теракт
#автомобиль
#взрыв
#россия
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Пилот компании Turkish Airlines умер во время полёта из Сиэтла в Стамбул
09 октября 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Jozsef Soos

Капитан-пилот авиакомпании Turkish Airlines Ильчехин Пехливан скончался на борту самолёта прямо во время полёта. Борт Airbus 350 выполнял рейс по маршруту Сиэтл - Стамбул.
Об этом в социальной сети Х сообщил представитель компании Яхъя Устюн. По его словам, лётчик потерял сознание во время полёта. Его коллеги и стюардессы пытались оказать ему помощь и привести в чувство. Когда это не удалось, экипаж принял решение запросить экстренную посадку в Нью-Йорке, рассказав представителям наземных служб о случившемся.

После приземления на борт сразу же поднялись лётчики, но командир воздушного судна был уже мёртв. Выяснилось, что он скончался ещё в воздухе. Пилоту было 59 лет. Представитель компании уточнил, что Пехливан проходил обязательный периодический медицинский осмотр, в ходе которого не было выявлено никаких проблем со здоровьем, которые могли бы помешать ему выполнять свои обязанности.

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#здоровье
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На Ставрополье учитель потрогал за ягодицы пятиклассницу и уволился
Учитель истории потрогал ученицу пятого класса за ягодицы на Ставрополье
09 октября 2024, 16:16

Фото: iStock/SB Arts Media

В Ставропольском крае учитель истории потрогал за ягодицы пятиклассницу, после чего написал заявление и уволился из школы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в селе Степное. Учитель истории Валерий Александрович, который более 30 лет преподает в школе, повёл себя странно по отношению к одной из учениц пятого класса. На опубликованных каналом кадрах, которые сняли одноклассники девочки, учитель сначала обнимает школьницу, а затем трогает её за ягодицы.

После того как накануне этот инцидент начал активно обсуждаться среди учеников Валерий Александрович написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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#увольнение
#школа
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В Дагестане трое рабочих насмерть отравились газом во время работ в коллекторе
09 октября 2024, 16:00

Фото: istockphoto/JovanaMilanko

Начальник и двое сотрудников муниципального предприятия «Очистные сооружения Дербента» в Дагестане погибли во время проведения работ в канализационном коллекторе. По предварительным данным, они отравились скопившимся внутри ядовитым газом.
По данному факту городская прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства. Сначала в коллектор спустился один из рабочих, чтобы закрыть задвижку резервуара. Но он не смог этого сделать, так как потерял сознание. Чтобы спасти сотрудника, вслед за ним спустился директор предприятия, но внизу ему также стало плохо. Им на помощь пытался прийти водитель, но он также остался внизу. Всех троих спасти не удалось.

По предварительным данным, мужчины надышались ядовитыми испарениями, которые скопились в коллекторе. При значительной концентрации такие вещества вызывают паралич дыхательных путей и становятся смертельно опасными. Власти Дербента выразили соболезнования близким погибших и пообещали оказать их семьям всемерную помощь и поддержку.

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