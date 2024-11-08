«Жуткая смерть от истощения»: родители придумали как избавиться от двухлетней дочки

В Московской области сотрудники МВД России ликвидировали нарколабораторию, занимающуюся производством мефедрона. В ходе операции был задержан владелец лаборатории, житель столицы, который арендовал ангар в деревне Ольховке для незаконной деятельности. Об этом в своем Telegram-канал написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.