Смотритель зоопарка вырвал девочку из лап львицы, которая набросилась на ребенка из-за мяса

03 марта 2026, 05:49

В Китае смотритель зоопарка спас десятилетнюю девочку от нападения львицы через клетку

Фото: iStock/johan63

В китайской провинции Гуандун смотритель зоопарка спас десятилетнюю девочку от нападения львицы. Об этом сообщает Shanghai Daily.