Смотритель зоопарка вырвал девочку из лап львицы, которая набросилась на ребенка из-за мяса
В китайской провинции Гуандун смотритель зоопарка спас десятилетнюю девочку от нападения львицы. Об этом сообщает Shanghai Daily.
Инцидент произошёл, когда ребёнка подвели к клетке, чтобы покормить хищников сквозь прутья решётки. Одна из львиц, привлечённая мясом, вцепилась когтями в штаны девочки и попыталась затащить её внутрь.
Ребенок стал панически звать на помощь, и на крик тут же среагировал смотритель зоопарка. Он схватил металлический прут и в течение примерно тридцати секунд отбивал девочку из лап хищницы. Ему удалось освободить пострадавшую, которую львица уже успела поранить.
Девочку доставили в больницу в состоянии шока. Врачи обработали незначительные ссадины и сделали прививку от бешенства. В местных СМИ написали, что виновником ситуации стал один из работников зоопарка. Мужчина позволил ребенку совершить потенциально опасное действие, несмотря на юный возраст посетительницы. Предварительно, его отстранили от работы.
Читайте также: