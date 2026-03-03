Достижения.рф

Смотритель зоопарка вырвал девочку из лап львицы, которая набросилась на ребенка из-за мяса

В Китае смотритель зоопарка спас десятилетнюю девочку от нападения львицы через клетку
Фото: iStock/johan63

В китайской провинции Гуандун смотритель зоопарка спас десятилетнюю девочку от нападения львицы. Об этом сообщает Shanghai Daily.



Инцидент произошёл, когда ребёнка подвели к клетке, чтобы покормить хищников сквозь прутья решётки. Одна из львиц, привлечённая мясом, вцепилась когтями в штаны девочки и попыталась затащить её внутрь.

Ребенок стал панически звать на помощь, и на крик тут же среагировал смотритель зоопарка. Он схватил металлический прут и в течение примерно тридцати секунд отбивал девочку из лап хищницы. Ему удалось освободить пострадавшую, которую львица уже успела поранить.

Девочку доставили в больницу в состоянии шока. Врачи обработали незначительные ссадины и сделали прививку от бешенства. В местных СМИ написали, что виновником ситуации стал один из работников зоопарка. Мужчина позволил ребенку совершить потенциально опасное действие, несмотря на юный возраст посетительницы. Предварительно, его отстранили от работы.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0