Сотни застрявших в Азербайджане туристов попросили отправить их в Россию вместо ОАЭ
Российские туристы, застрявшие в Азербайджане, отказываются лететь в Дубай из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни людей просят отправить их в Россию, передают «Известия».
В настоящее время туристы находятся в отеле Qafqaz Baku City Hotel & Residences. Их отправка в аэропорт запланирована на полночь (местное время), после чего в 02:30 они должны вылететь в Дубай. Россияне опасаются за свою безопасность, отказываются покидать отель и готовят коллективное обращение по этому вопросу.
«Здесь четыре самолета — около 400 человек — и нас отправляют в Дубай под ракеты», — сообщил один из очевидцев.«Известия» опубликовали видео, на котором мужчина-турист описывает сложившуюся ситуацию и показывает взволнованных россиян. Он уточняет, что среди ожидающих вылета людей много женщин и детей — если ничего не изменится, все они попадут в опасную зону.
Ранее актриса Лиза Моряк рассказала подписчикам о дороге домой после отдыха в Дубае на фоне тревожных новостей о ракетных ударах. По словам артистки, ей удалось покинуть город ещё до начала атак, однако возвращение в РФ оказалось непростым.