Сотни застрявших в Азербайджане туристов попросили отправить их в Россию вместо ОАЭ

03 марта 2026, 01:13

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российские туристы, застрявшие в Азербайджане, отказываются лететь в Дубай из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни людей просят отправить их в Россию, передают «Известия».





В настоящее время туристы находятся в отеле Qafqaz Baku City Hotel & Residences. Их отправка в аэропорт запланирована на полночь (местное время), после чего в 02:30 они должны вылететь в Дубай. Россияне опасаются за свою безопасность, отказываются покидать отель и готовят коллективное обращение по этому вопросу.





«Здесь четыре самолета — около 400 человек — и нас отправляют в Дубай под ракеты», — сообщил один из очевидцев.