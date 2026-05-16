Смотрящего за Уфой привлекли к ответственности

Башкирские следователи открыли дело против смотрящего за Уфой

В Башкирии возбудили уголовное дело против 62-летнего ранее судимого жителя Уфы, назначенного криминальным смотрящим за городом. Фигурант обвиняется по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), сообщили «Ленте.ру» в республиканском управлении МВД.





Мужчину задержали и арестовали. При обыске в его жилище полицейские изъяли 400 тысяч рублей, мобильный телефон, пять наборов нард и колоду карт с символикой криминальной субкультуры.



Следствие полагает, что не позднее июня 2023 года злоумышленника признали вором в законе и назначили смотрящим, в чьё ведение попала зона преступного влияния в Уфе. О его статусе проинформировали представителей криминальной среды.



А с октября 2025 года статус мужчины повысили. Он стал лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, с расширением зоны влияния на всю республику.



