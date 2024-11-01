Пленный: Взятые в ВСУ осуждённые выплачивают деньги в «общак» колонии

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Осуждённые одной из колоний в Харьковской области, подписавшие контракт с ВСУ, с каждой выплаты перечисляют деньги на содержание заключённых в колонии. Вносят долю в так называемый «общак».
Об этом РИА Новости сообщил бывший заключённый, пленный военнослужащий 58-й отдельной бригады ВСУ Максим Мусиец. По его словам, с каждой группой мобилизованных зэков на передовую отправляется «смотрящий», который следит за регулярностью и своевременностью переводов денег в эту «кассу взаимопомощи» блатного мира.
Он также рассказал, что набор в ВСУ в колонии проходил в два этапа. Сначала записались около 30 человек. Затем воровская верхушка лагеря угрозами и побоями вынудила заключить контракт ещё около сотни зэков, из которых была собрана целая рота, которая затем в полном составе отдавала часть выплат в «общак».
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«С нами тоже поехал один деятель из «блатных», Бродяга у него позывной. В первый же день на передовой собрал нас в лесополосе и сказал, что с каждой зарплаты надо будет пять тысяч гривен сдавать ему, а он их в лагерь отправит», — вспоминал пленный.
Он также рассказал, что набор в ВСУ в колонии проходил в два этапа. Сначала записались около 30 человек. Затем воровская верхушка лагеря угрозами и побоями вынудила заключить контракт ещё около сотни зэков, из которых была собрана целая рота, которая затем в полном составе отдавала часть выплат в «общак».
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Александр Бойцов