СМС от мошенников лишило москвичку более 20 млн руб
В Москве телефонные аферисты обманули 78-летнюю пенсионерку на 25 миллионов рублей. Об этом в Max сообщила столичная прокуратура.
По данным ведомства, женщине пришло сообщение якобы от платформы бесплатных объявлений. Она перешла по присланной ссылке, после чего мошенники заявили, что она «попалась». Затем пенсионерке позвонил лжепредставитель Роскомнадзора, который убедил её во взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Впоследствии злоумышленники, представляясь сотрудниками силовых структур, уговорили женщину спасать сбережения.
Потерпевшая сняла со счета средства и передала их прибывшим курьерам. Расследование уголовного дела и установление всех причастных находятся на контроле Кузьминской межрайонной прокуратуры.
В надзорном ведомстве вновь предостерегли граждан — не следует переходить по подозрительным ссылкам от незнакомцев, а сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не требуют снимать деньги, переводить их на сторонние счета или передавать доставщикам.
