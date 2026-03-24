В МВД рассказали, что делать, если мошенники пытаются вовлечь в преступление
Сотрудники МВД РФ предупреждают о методах мошенников и способах защиты. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий отметили, что правоохранительные органы не дают указаний по телефону или в мессенджерах. Об этом пишет РИА Новости.
При получении подозрительных звонков важно сохранять спокойствие. Необходимо прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по официальному номеру. Если представляются полицейскими, лучше обсудить ситуацию лично в отделении. При угрозах со стороны мошенников важно не поддаваться панике и записывать номер телефона, с которого поступил звонок.
Также рекомендуется обсуждать ситуации с близкими, чтобы получить поддержку и трезвую оценку происходящего. В случае попытки вовлечения в преступную деятельность стоит немедленно сообщить по номерам 102 или 112, а также обратиться в полицию для подачи заявления.
