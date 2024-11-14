Сначала умер ребёнок, потом мать: муж узнал о трагедии последним

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В Челябинской области в городе Магнитогорск во время родов 29-летняя Анара и её ребёнок погибли, проинформировала «КП-Челябинск».
Причина произошедшего неизвестна родственникам погибшей. Смерть Анары стала третьим случаем гибели младенца в этом роддоме за год.
Подруга семьи Дариха Таукова рассказала, что у Анары отошли воды утром 12 ноября, в 6 утра она уже была в предродовой палате. Всё это время она общалась с мужем, но вечером перестала выходить на связь. Потом супругу сказали, что его жена спит, но она больше не писала и не звонила ему.
Дариха рассказала, что о трагедии муж узнал последним и от постороннего человека. Когда мужчина приехал в роддом, ему сказали, что ребёнок умер, а Анара в коме из-за разрыва и сильного кровотечения. Супругу сказали найти кровь для переливания. Если бы он не приехал лично, то информацию ему бы не сообщили.
13 ноября выяснилось, что Анара скончалась. Родные погибшей не понимают почему их всё то время держали в неведении.
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Подруга семьи Дариха Таукова рассказала, что у Анары отошли воды утром 12 ноября, в 6 утра она уже была в предродовой палате. Всё это время она общалась с мужем, но вечером перестала выходить на связь. Потом супругу сказали, что его жена спит, но она больше не писала и не звонила ему.
Дариха рассказала, что о трагедии муж узнал последним и от постороннего человека. Когда мужчина приехал в роддом, ему сказали, что ребёнок умер, а Анара в коме из-за разрыва и сильного кровотечения. Супругу сказали найти кровь для переливания. Если бы он не приехал лично, то информацию ему бы не сообщили.
13 ноября выяснилось, что Анара скончалась. Родные погибшей не понимают почему их всё то время держали в неведении.
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Ольга Енгалычева