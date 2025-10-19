FT: Трамп на встрече с Зеленским ругался и сбросил со стола карты боевых действий

19 октября 2025, 21:24

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (фото: whitehouse.gov)

Во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп вел себя крайне эмоционально – постоянно ругался и в один момент сбросил со стола карты боевых действий. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.