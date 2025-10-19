FT: Трамп на встрече с Зеленским ругался и сбросил со стола карты боевых действий
Во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп вел себя крайне эмоционально – постоянно ругался и в один момент сбросил со стола карты боевых действий. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, встреча регулярно перерастала в «перепалку», а большую часть времени Трамп «читал лекции» Зеленскому, повторяя тезисы, ранее озвученные российским президентом Владимиром Путиным во время их телефонного разговора. В какой-то момент американский лидер с раздражением сбросил с стола карты линии фронта на Украине.
После встречи, по сведениям источников, Зеленский был настроен крайне негативно.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп во время «прямой и честной» беседы ясно дал понять Зеленскому, что Украина не получит дальнобойные ракеты.
По информации портала Axios, президент США заявил, что Соединенные Штаты не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине «по крайней мере, сейчас».
В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошёл не так, как того ожидали.
Читайте также: