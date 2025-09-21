Снэки, тыква и травяной чай: малыш несколько дней выживал в квартире с умершей мамой в КНР

21 сентября 2025, 21:33

SCMP: в Китае малыш несколько дней выживал в одиночку после смерти мамы

Фото: istockphoto/PROMT8

Шокирующий случай произошел в китайской провинции Чжэцзян: двухлетний мальчик несколько дней находился в квартире один, рядом с телом своей умершей 28-летней матери. Об этом сообщает газета South China Morning Post.