Снэки, тыква и травяной чай: малыш несколько дней выживал в квартире с умершей мамой в КНР
Шокирующий случай произошел в китайской провинции Чжэцзян: двухлетний мальчик несколько дней находился в квартире один, рядом с телом своей умершей 28-летней матери. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Тревогу забила подруга погибшей, Чжэн Юй, которая не могла связаться с ней несколько дней и отправилась проверить, все ли в порядке. Прибывшая на место полиция обнаружила в запертой квартире тело женщины.
Ее сын, известный как Мяньмянь, был жив. Все это время ребенок питался тем, что смог найти в квартире: желе, снеками, тыквой и травяным чаем. Малыша нашли грязным, в одной футболке и испачканном подгузнике. Сердобольная соседка немедленно забрала его к себе, вымыла, накормила лапшой с яйцом и дала новую одежду, после чего мальчика доставили в больницу.
Выяснились подробности нелегкой жизни Чжэн: она воспитывала сына одна, а ее родители имели ментальные нарушения и жили на пособие. У почившей было трое детей от разных отношений, двое старших жили со своими отцами. Эта история вызвала широкий общественный резонанс и бурные обсуждения в китайских социальных сетях.
