Пятилетнюю девочку зажал эскалатор в метро Петербурга – ребёнка прооперировали
В Петербурге врачи спасли ногу пятилетней девочке, пострадавшей на эскалаторе станции метро «Лиговский проспект». Об этом сообщили в пресс-службе Педиатрического университета, куда ребенка срочно доставили после происшествия.
Правая стопа девочки в резиновом сапоге попала между движущимися частями эскалатора. Пострадавшую немедленно госпитализировали, врачи действовали оперативно: девочке ввели столбнячный анатоксин и подготовили к сложной операции.
Хирурги провели ювелирное вмешательство – все переломанные кости стопы совместили и зафиксировали с помощью металлоостеосинтеза, специальной технологии с применением металлических конструкций.
В медучреждении отметили, что каждая минута имела значение, но команде травматологов и хирургов удалось сработать быстро и слаженно.
Врачи оценивают состояние ребенка как стабильное. Девочка продолжит лечение и восстановление под наблюдением специалистов.
