Пятилетнюю девочку зажал эскалатор в метро Петербурга – ребёнка прооперировали

21 сентября 2025, 19:55

Фото: iStock/Golfcuk

В Петербурге врачи спасли ногу пятилетней девочке, пострадавшей на эскалаторе станции метро «Лиговский проспект». Об этом сообщили в пресс-службе Педиатрического университета, куда ребенка срочно доставили после происшествия.