На Калужско-Рижской ветке московского метро произошел сбой
Интервалы движения поездов на оранжевой ветке московского метро временно увеличили из‑за человека на путях. Об этом в Telegram‑канале проинформировал столичный Дептранс.
Речь идёт о центральном участке Калужско‑Рижской линии (линия 6). Позже сообщили, что график возобновили, а движение поездов восстановили.
Ранее, 17 сентября, по той же причине временно увеличивали интервалы на центральном участке Арбатско‑Покровской линии, а 8 сентября на центральном участке Люблинско‑Дмитровской линии ожидание увеличилось из-за проверки поезда.
Перед этим стало известно, что в питерском метро пятилетнюю девочку зажал эскалатор.
