На Калужско-Рижской ветке московского метро произошел сбой

Дептранс: на оранжевой ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на путях
Фото: istockphoto/Andrey Orekhov

Интервалы движения поездов на оранжевой ветке московского метро временно увеличили из‑за человека на путях. Об этом в Telegram‑канале проинформировал столичный Дептранс.



Речь идёт о центральном участке Калужско‑Рижской линии (линия 6). Позже сообщили, что график возобновили, а движение поездов восстановили.

Ранее, 17 сентября, по той же причине временно увеличивали интервалы на центральном участке Арбатско‑Покровской линии, а 8 сентября на центральном участке Люблинско‑Дмитровской линии ожидание увеличилось из-за проверки поезда.

Перед этим стало известно, что в питерском метро пятилетнюю девочку зажал эскалатор.

Никита Кротов

