Снежный шторм в ЮАР: погибли несколько человек

11 июня 2025, 22:12

Семь человек погибли из-за снежного шторма в ЮАР

Фото: istockphoto/aetb

Жизни семи человек унес снежный шторм в Южной Африке. Как пишет издание Spiegel, стихия вызвала масштабные разрушения, одну смерть зафиксировали в Цоло, а еще шестеро погибли из-за наводнения в городе Мтата.