Снежный шторм в ЮАР: погибли несколько человек
Жизни семи человек унес снежный шторм в Южной Африке. Как пишет издание Spiegel, стихия вызвала масштабные разрушения, одну смерть зафиксировали в Цоло, а еще шестеро погибли из-за наводнения в городе Мтата.
Обозреватели уточнили, что в особенности пострадали провинции Квазулу-Натал и Восточный Кейп. Кроме того, в Восточной Капской провинции смыло автобус стремительным паводком. Спасатели нашли троих детей, которым удалось спастись, схватившись за деревья. При этом точное количество пропавших без вести неизвестно до сих пор.
Метеорологи страны объявили «оранжевый» уровень опасности. В районе Кокстад из-за снежных заносов полностью парализовано движение, с учетом трассы N2. Власти предупредили об оползнях и наводнениях, которые могут отрезать от внешнего мира целые поселения.
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