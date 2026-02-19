Посетительница московского аквапарка устроила дебош и напугала гостей
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
В столице сотрудники Росгвардии задержали посетительницу аквапарка за дебош. Подробности сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве.
Инцидент произошёл на юго-западе Москвы, в районе Ясенево. 42-летняя женщина, приехавшая из Таганрога, вела себя агрессивно и мешала отдыхать другим посетителям. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны по сигналу «тревога».
Работники комплекса сообщили правоохранителям, что женщина ругалась матом и отказывалась платить за услуги. Кроме того выяснилось, что накануне отдыхающая уже привлекала внимание персонала: в нетрезвом состоянии она угрожала утопиться в одном из бассейнов. Росгвардейцы задержали нарушительницу и передали её сотрудникам полиции.
Ранее сотрудники Росгвардии задержали жительницу Чехова за кражу из магазина носков, дезодорантов и кофе.
Читайте также: