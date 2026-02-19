В Москве на станции метро «Битцевский парк» взорвалось оборудование поезда
Утром 19 февраля в Москве на станции «Битцевский парк» взорвалось оборудование поезда «Русич». Об этом сообщает Telegram-канал «360.ru».
В результате чрезвычайного происшествия сотрудники метрополитена закрыли на вход станцию «Бунинская аллея» и другие станции линии.
Пассажиры, которые уже ехали по Бутовской ветке, покинули вагоны и продолжили маршрут наземным транспортом. Для поездок жители использовали станции Сокольнической линии — «Потапово» и «Новомосковская». В настоящий момент специалисты выясняют причины произошедшего.
