Снимающих ТЭЦ с квадрокоптера мужчин задержали в Петербурге

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В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин за съемку с квадрокоптера прилегающей к Автовской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщается в Телеграм-канале Росгвардии.
Операторы дрона снимали охраняемый объект, не имея на то разрешения, отметили в ведомстве. Их заметили работники ТЭЦ и нажали на тревожную кнопку. Правоохранители прибыли по вызовы и выяснили, что мужчины приехали к объекту на такси. Сейчас подозрительных мужчин и таксиста доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств и дачи объяснений.
Запрет на использование беспилотных воздушных судов в Петербурге без специального на это разрешения действует до 15 апреля 2024 года. Запрет вступил в силу в мае 2023 года и уже несколько раз продлевался.
Ранее сообщалось, что в нескольких округах Белгородской области объявлена ракетная опасность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Запрет на использование беспилотных воздушных судов в Петербурге без специального на это разрешения действует до 15 апреля 2024 года. Запрет вступил в силу в мае 2023 года и уже несколько раз продлевался.
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Алина Юрчак