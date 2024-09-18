Сноуден назвал взрывы пейджеров в Ливане ужасающим прецедентом

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Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что недавние взрывы пейджеров в Ливане создают ужасающий прецедент. Своими мыслями он поделился на платформе X.
«Если бы взрывались iPhone, мир понял бы, насколько это опасный прецедент. Такое не может быть оправдано. Это преступление», — написал Сноуден.Он добавил, что после этих событий безопасность в мире стала еще более хрупкой.
Ранее стало известно, что в результате взрыва пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.
Напомним, более 2800 человек ранены и восемь погибли после взрыва пейджеров в нескольких районах Ливана. Об этом заявил глава Минздрава страны Фирас Объяд во время пресс-конференции. Отмечается, что на данный момент оперштабом ЧС минздрава было зафиксировано свыше 2,8 тысячи раненых. В их числе 200 человек, находящихся в тяжёлом состоянии. Также в результате детонации пейджеров погибли восемь человек, включая восьмилетнего ребёнка.
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Елена Перлова