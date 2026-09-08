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СНТ затопило в России

Mash: СНТ «Мечта» затопило под Калининградом
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Садоводческое товарищество «Мечта» в Гурьевском округе Калининградской области вновь столкнулось с подтоплением. После обильных осадков, прошедших на минувшей неделе, вода вновь затопила территорию СНТ.



Как сообщает телеграм-канал Amber Mash, проблема носит системный характер. В частности, из-за забитых водоотводных каналов влага не покидает пределы поселка.

Аналогичная ситуация наблюдалась в конце августа, когда местным жителям приходилось передвигаться исключительно в резиновых сапогах. Нынешний же паводок оказался более серьезным — стихия добралась до жилых построек, и вода зашла в некоторые дома.

В администрации СНТ пояснили, что региональный департамент мелиорации провел чистку одного из дренажных каналов, что частично облегчило обстановку. Однако второй водоотводный рукав остается заблокированным, из-за чего угроза новых подтоплений сохраняется.

Никита Кротов

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