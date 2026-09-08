СНТ затопило в России

08 сентября 2026, 13:30

Mash: СНТ «Мечта» затопило под Калининградом

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Садоводческое товарищество «Мечта» в Гурьевском округе Калининградской области вновь столкнулось с подтоплением. После обильных осадков, прошедших на минувшей неделе, вода вновь затопила территорию СНТ.