СНТ затопило в России
Садоводческое товарищество «Мечта» в Гурьевском округе Калининградской области вновь столкнулось с подтоплением. После обильных осадков, прошедших на минувшей неделе, вода вновь затопила территорию СНТ.
Как сообщает телеграм-канал Amber Mash, проблема носит системный характер. В частности, из-за забитых водоотводных каналов влага не покидает пределы поселка.
Аналогичная ситуация наблюдалась в конце августа, когда местным жителям приходилось передвигаться исключительно в резиновых сапогах. Нынешний же паводок оказался более серьезным — стихия добралась до жилых построек, и вода зашла в некоторые дома.
В администрации СНТ пояснили, что региональный департамент мелиорации провел чистку одного из дренажных каналов, что частично облегчило обстановку. Однако второй водоотводный рукав остается заблокированным, из-за чего угроза новых подтоплений сохраняется.
Читайте также: