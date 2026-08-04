Сотни домов затопило в российском регионе
В поселке Верх-Нейвинский Свердловской области сотни домов оказались в воде после увеличения сброса воды с плотины. Об этом сообщает местное издание E1.RU в своем телеграм-канале.
Об увеличении водосброса с дамбы сообщили на днях на странице Уральского электрохимического комбината (УЭХК). Представители предприятия объяснили такое решение резким подъемом воды в водохранилище после затяжных дождей. Там также отметили, что специалисты продолжают обследовать плотину и контролировать автомобильный мост.
Однако глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев назвал сброс воды со скоростью 26 кубометров в секунду опасным. По его словам, водосброс в 24 кубометра в секунду — предельно контролируемый максимум, и все, что выше, угрожает инфраструктуре.
По последним данным МЧС, затопленными в регионах остаются не менее 337 приусадебных участков.
Читайте также: