Сотни домов затопило в российском регионе

04 августа 2026, 15:37

Сотни домов затопило в свердловском поселке из-за сброса воды с плотины

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

В поселке Верх-Нейвинский Свердловской области сотни домов оказались в воде после увеличения сброса воды с плотины. Об этом сообщает местное издание E1.RU в своем телеграм-канале.