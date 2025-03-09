Сняты все ограничения в аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода

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В аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода отменён план «Ковёр». Это означает, что в воздушных гаванях отменены все ограничения на приём и выпуск самолётов.
О этом в своём телеграм-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артём Кореняко. Аэропорты Нариманово в Астрахани Стригино в Нижнем Новгороде и имени Гадбуллы Тукая в Казани возобновили работу в штатном режиме. Чуть раньше ограничения были сняты в аэропорту Гумрак в Волгограде.
Спикер Росавиации также уточнил, что режим «Ковёр» вводился в указанных аэропортах в целях обеспечения максимальной безопасности полётов гражданских воздушных судов. Кореняко добавил, что за время действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены два самолёта, следовавших в Казань.
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Спикер Росавиации также уточнил, что режим «Ковёр» вводился в указанных аэропортах в целях обеспечения максимальной безопасности полётов гражданских воздушных судов. Кореняко добавил, что за время действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены два самолёта, следовавших в Казань.
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Александр Бойцов