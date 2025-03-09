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Аэропорты трех российских городов ограничили работу из-за украинских дронов

Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Аэропорты Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода ограничили свою работу из-за украинских беспилотников в небе. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«План "Ковер" работает с 01:05 в Астрахани, с 02:00 в Казани и 02:59 в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, всё из-за украинских БПЛА в небе», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 9 марта ограничения на работу аэропорта также были введены в Владикавказе. К тому же Северной Осетии была объявлена опасность атаки БПЛА. Помимо этого ограничения вводились в аэропорту Волгограда.

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#нижний новгород
Украинская армия лишилась две трети занятой территории Курской области
Corriere della Sera: ВСУ потеряли две трети занятой территории Курской области
09 марта 2025, 03:00

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские войска потеряли контроль над значительной частью территорий Курской области. Об этом пишет Corriere della Sera.
«Судя по всему, украинцы отступают и уже потеряли около двух третей из 1200 квадратных километров российской территории. Ее удалось занять с 6 августа», — говорится в сообщении газеты.

Напомним, что 8 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о начали масштабного наступления ВС РФ на всех участках в Курской области. Появилось видео о сжигании колонны ВСУ, которая пыталась сбежать с территории России. К тому же известно об украинских солдатах, которые начали вести переговоры о сдаче в плен после начала российского штурма.

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#всу
#вс рф
#курская область
#украина
#россия
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В Курской области ВС РФ захватили шведскую БМП с экипажем мертвецов
09 марта 2025, 02:33

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российская армия захватила шведскую БМП CV90 в Курской области с телами мертвых членов экипажа. Об этом пишет telegram-канал «Оборонка».
«Она находилась в Глушковском около полугода. Столько же рядом с ней лежало тел членов экипажа», — говорится в сообщении.

Ранее «Радио 1» писало о подвиге российской медсестры Елены Кругловой. Она смогла спасти жизнь 30 солдатам, которые были атакованы украинским беспилотником. Круглова вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом оказывала медицинскую помощь на протяжении трех часов.

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#курская область
#украина
#швеция
#вс рф
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Аэропорт Владикавказа приостановил работу из-за украинских беспилотников в небе над городом
Shot: аэропорт Владикавказа приостановил работу из-за украинских беспилотников
09 марта 2025, 01:55

Фото: iStock/Aleksandr Kondratov

В аэропорту Владикавказа был введен план «Ковер» из-за украинских беспилотников в небе. Об этом пишет Shot.
«План "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа из-за украинских БПЛА в небе», — говорится в сообщении.

К тому же в Северной Осетии была объявлена опасность атаки беспилотников.

Напомним, что в ночь на 9 марта украинские дроны уже атаковали Воронеж, Липецк и Рязань. В первом из-за взрывов задрожали стекла в домах и сработала сигнализация на автомобилях. В Рязани беспилотники сбивают в районе местного НПЗ. К тому же известно о взрывах в небе над Липецком, где прогремело не менее 7 раз.

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Украинские беспилотники атакуют НПЗ в Рязани
Shot: в районе рязанского НПЗ взрывы на фоне атаки украинских дронов на город
09 марта 2025, 01:46

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники атакуют рязанский НПЗ, в районе которого слышны взрывы. Об этом сообщает Shot.
«Жители Рязани сообщают о нескольких взрывах над городом. Предварительно, ПВО сбивает украинские БПЛА в районе местного НПЗ», — пишут в telegram-канале.

По информации издания, около 4-5 взрывов прогремело в районе Дашки. По предварительным данным, ПВО сбивает вражеские беспилотники в Железнодорожном районе города. Официальной информации о происшествии пока нет.

Напомним, что в ночь на 9 марта украинские дроны атаковали Липецк и Воронеж. В последнем из-за взрывов задрожали стекла в домах и заработала автомобильная сигнализация.

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#бпла
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#дроны
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Депутат Рады высказался о попытках Зеленского сорвать переговоры по Украине
Дубинский: Зеленский попытается сорвать переговоры для удержания власти
09 марта 2025, 01:16

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

По словам депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, Владимир Зеленский попытается соврать переговоры для удержания власти. Об этом политик высказался в своем telegram-канале.
«Вы спрашиваете — будет ли Зеленский срывать переговоры? Конечно, будет; для него власть это выживание, плюс он маниакально одержим», — заявил Дубинский.

Депутат отметил, что попытки главы киевского режима сорвать переговоры будут неудачными. Зеленский находится под давлением своего окружения, которые вынудит его заключить мир. К тому же к урегулированию конфликта подталкивает угроза введения санкций.

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