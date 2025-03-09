Аэропорты трех российских городов ограничили работу из-за украинских дронов

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Аэропорты Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода ограничили свою работу из-за украинских беспилотников в небе. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«План "Ковер" работает с 01:05 в Астрахани, с 02:00 в Казани и 02:59 в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, всё из-за украинских БПЛА в небе», — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 9 марта ограничения на работу аэропорта также были введены в Владикавказе. К тому же Северной Осетии была объявлена опасность атаки БПЛА. Помимо этого ограничения вводились в аэропорту Волгограда.
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